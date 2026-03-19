Россиянам рассказали, как можно выписать из квартиры жильца без его согласия

RT: юрист разъяснил процедуру выписки россиян из квартир без их согласия

Принудительно выписать человека из квартиры без его согласия можно на основании вступившего в силу решения суда. Об этом рассказал RT юрист Илья Русяев.

«В юридическом смысле «выписать из квартиры» означает снять гражданина с регистрационного учета по месту жительства... Просто прийти в МВД с заявлением и «вычеркнуть» взрослого зарегистрированного жильца не получится», — сообщил эксперт.

Русяев отметил, что для принудительного снятия с регистрационного учета потребуется вступившее в силу судебное решение о выселении либо о признании лица утратившим право пользоваться жилым помещением. Другими основаниями могут служить признание гражданина безвестно отсутствующим или выявление подложных документов, на основании которых была оформлена регистрация.

До этого юрист напомнил россиянам о штрафе до 15 тыс. рублей за оставленный у двери пакет с мусором. Он уточнил, что придомовая территория, лестничные клетки, и подъезды считаются общим имуществом. Поэтому оставляющих мусор жильцов можно привлечь к административной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений.



Ранее россиян предупредили о крупном штрафе за хранение колясок и велосипедов в подъезде.