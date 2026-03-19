Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Россиянам рассказали, как можно выписать из квартиры жильца без его согласия

shisu_ka/Shutterstock/FOTODOM

Принудительно выписать человека из квартиры без его согласия можно на основании вступившего в силу решения суда. Об этом рассказал RT юрист Илья Русяев.

«В юридическом смысле «выписать из квартиры» означает снять гражданина с регистрационного учета по месту жительства... Просто прийти в МВД с заявлением и «вычеркнуть» взрослого зарегистрированного жильца не получится», — сообщил эксперт.

Русяев отметил, что для принудительного снятия с регистрационного учета потребуется вступившее в силу судебное решение о выселении либо о признании лица утратившим право пользоваться жилым помещением. Другими основаниями могут служить признание гражданина безвестно отсутствующим или выявление подложных документов, на основании которых была оформлена регистрация.

До этого юрист напомнил россиянам о штрафе до 15 тыс. рублей за оставленный у двери пакет с мусором. Он уточнил, что придомовая территория, лестничные клетки, и подъезды считаются общим имуществом. Поэтому оставляющих мусор жильцов можно привлечь к административной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений.

Ранее россиян предупредили о крупном штрафе за хранение колясок и велосипедов в подъезде.

 
Теперь вы знаете
Удар по СПГ-комплексу в Катаре создает «идеальный шторм» в Европе и меняет газовый рынок. Что получит Россия
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!