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Собянин принял решение о расширении программы лекарственной терапии для онкобольных

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

За последние два года, несмотря на пандемию коронавируса, в Москве внедрили новый стандарт оказания медицинской помощи для онкобольных пациентов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

По словам градоначальника, была обеспечена преемственность ведения пациента на всех этапах – от постановки диагноза до лечения и последующей реабилитации. Кроме того, власти столицы делают все, чтобы новейшие препараты были доступны для всех нуждающихся москвичей.

«В 2019 году Москва стала первым регионом России, который внедрил расширенные стандарты лекарственной терапии по шести локализациям рака (меланома, рак молочной железы, предстательной железы, почки, прямой кишки и легкого). На эти злокачественные новообразования приходится порядка 80% онкологических диагнозов в Москве, в случае которых показана лекарственная терапия», — уточнил Собянин.

Таким образом, московская программа современной лекарственной терапии охватит 90% онкологических заболеваний, подчеркнул мэр столицы.

Собянин отметил, что в случае с онкологическими заболеваниями дополнительные средства в прямом смысле спасают жизни людей. Поэтому было принято решение дополнительно увеличить расходы в 2022 году на закупку современных лекарств, и обеспечить ими нуждающихся пациентов по 10 локализациям рака, резюмировал мэр Москвы.

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