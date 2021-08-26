Самолеты Минобороны с эвакуированными из Афганистана людьми приземлились в Чкаловском

Самолеты Министерства обороны Ил-62 и Ил-76, которые перевозили людей, эвакуированных из захваченного талибами (движение «Талибан» запрещено в России) Афганистана, сели в подмосковном аэропорту Чкаловский. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, на борту ИЛ-76 находились порядка 100 человек. Большая часть этих людей — российские граждане афганского происхождения. В настоящее время они готовятся пройти пограничный контроль.

Ранее в Минобороны заявили об эвакуации более 500 граждан России, Украины и стран-участниц ОДКБ: Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Сообщалось, что людей вывезут на четырех военных самолетах.

Официальный представитель талибов Забихулла Муджахид заявил во вторник, 24 августа, что покинуть Афганистан можно будет только до 31 августа. После этого выезд из страны будет закрыт.

Боевики «Талибана» объявили о захвате власти в Афганистане 15 августа, когда взяли столицу страны Кабул. После этого тысячи граждан попытались уехать из страны. Некоторым сбежать все-таки удалось, однако многие афганцы погибли в давке в аэропорту.