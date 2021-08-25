Пара из Ванкувера приютила шмеля без крыльев

Пользователь популярного интернет-форума Reddit опубликовал видео, где жительница Ванкувера рассказала о том, как подружилась с бескрылым шмелем.

В видео женщина рассказала, как нашла на дороге бескрылого шмеля и забрала его в машину, чтобы насекомое не умерло на трассе. Дома девушка дала шмелю цветок и посадила на губку, смоченную медом и сладкой водой, чтобы животное могло питаться.

После того, как она заметила, что ее кот Пайро заинтересовался необычным существом, она решила оставить шмеля у себя. Насекомое назвали Руби. Хоть у него так и не выросли крылья, он научился быстро ходить и даже полюбил музыку, которую часто исполнял молодой человек хозяйки насекомого.

Несмотря на то что в среднем шмели живут 28 дней, Руби прожил 32. Девушка сообщила, что потеря необычного питомца была для нее по-настоящему трагичным событием.

«Больше всего меня удивляет то, что кошка не убила насекомое сразу», — удивился один из пользователей тому, что даже домашний кот подружился с новым питомцем.

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