Петербургский адвокат подал в суд на Первый канал из-за негативных новостей

Петербургский адвокат Игорь Мирзоев подал в суд на АО «Первый канал» о компенсации морального вреда и убытков в размере 10,5 млн руб. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга.

Уточняется, что истец был вынужден обратиться к психологу из-за того, что его общее психологическое и эмоциональное состояние ухудшились из-за большого количества негативных новостей на Первом канале.

«Во время консультаций с психологом были выявлены причины плохого самочувствия истца. Уже несколько лет им ведется регулярный просмотр новостного контента Первого канала, в котором преобладают негативные новости», — уточнили детали искового заявления в пресс-службе судов.

Кроме того, согласно иску, были проведены расчеты, которые показали, что процент новостей, посвященных преступлениям, военным конфликтам и техногенным катастрофам составляет 78,2% от общего количества новостных публикаций телеканала.

Мирзоев просит взыскать с АО «Первый канал» компенсацию морального вреда в размере 10 млн руб., стоимость услуг психолога в размере 500 тыс. руб., а также расходы по оплате государственной пошлины.