В полиции рассказали о новом способе мошенничества через СМС

Министерство внутренних дел опубликовало на YouTube-канале «МВД Медиа» предупреждение о новой мошеннической схеме с использованием СМС.

«Вам пришло сообщение о крупном выигрыше, но ни в каких лотереях вы не участвовали? Будьте бдительны — это мошенники», — сообщается в видеоролике.

Призом могут быть как деньги, так и, например, автомобиль. Проинформировав «победителя» о выигрыше, аферисты просят заплатить налог или таможенный сбор и исчезают после получения денег.

В МВД посоветовали игнорировать подобные сообщения. Кроме того, полицейские напомнили, что нельзя передавать личные данные третьим лицам.

Ранее в сети пиццерий «Папа Джонс» пожаловались, что у из клиентов выманивают деньги. Злоумышленники создают поддельные сайты, через которые выманивают деньги у покупателей.