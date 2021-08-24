Житель Хабаровского края задержан за попытку задушить трехлетнего сына

Житель Хабаровского края задержан за попытку задушить своего 3-летнего сына, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное СУ СК России.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом «в» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего). По версии следствия, в ночь на 21 августа 2021 года житель поселка Октябрьский Ванинского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил и пытался задушить своего трехлетнего сына», — рассказали в пресс-службе Следственного комитета.

По данным следователей, пьяному мужчине помешал дедушка ребенка. Мальчику была своевременно оказана медицинская помощь, его жизни не угрожает опасность.

Семья, в которой произошел инцидент, ранее не состояла на учете, родственники потерпевшего и его отца были допрошены следователями.

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