Охранник Елизаветы II арестован за сексуальное насилие над новобранцами

Охранник Елизаветы II из Колдстримской гвардии, которая охраняет резиденцию в замке Виндзор, арестован за сексуальное насилие над новобранцами, сообщает издание The Sun.

Факт ареста и отстранения от должности подтвердили в британском армейском командовании. По информации служебного расследования, гвардеец при помощи посторонних предметов совершил сексуальное насилие над двумя новобранцами. Изнасилование стало частью неформальной процедуры посвящения.

Инцидент произошел неподалеку от Винздорского замка, в казармах Виктории, где базируется полк Колдстримской гвардии. Это подразделение является вторым по номинальному старшинству и первым по времени создания полком регулярной британской армии — он был создан в 1650 году.

Издание также уточняет, что это не первый подобный случай — недавно прошло расследование дела о насилии над летчиком британских ВВС.

Ранее Елизавета II попросила оставить принца Эндрю, которого подозревают в изнасиловании несовершеннолетней, полковником гренадерской гвардии.