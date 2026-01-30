Россия не примет версию о том, что за подрывом «Северных потоков» стоит только Украина. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова передает РИА Новости.

«Мы не примем за чистую монету попытки убедить нас и весь мир в том, что за подрывами «Северных потоков» стоят только и исключительно украинцы. Задача осуществить беспристрастное всестороннее расследование по-прежнему стоит на повестке дня. Требует должной проверки версия о причастности к подрыву западных спецслужб», — сказала представитель российского внешнеполитического ведомства.

До этого лидер партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель заявила, что в случае прихода к власти партия потребует от Украины вернуть миллиарды евро, выделенные на военную помощь, и компенсировать ущерб от подрыва газопроводов «Северный поток». Выступая на предвыборном мероприятии в Баден-Вюртемберге, политик раскритиковала текущую политику Берлина в отношении Киева.

15 января сообщалось, что Верховный суд Германии считает весьма вероятным, что арестованный в Италии и экстрадированный в Германию бывший офицер Вооруженных сил Украины, который в материалах дела проходил под именем Сергей Кузнецов, совершил диверсию на «Северных потоках» по поручению государства.

Ранее суд в Германии заподозрил Украину во взрывах «Северных потоков».