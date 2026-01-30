Политолог Станкевич: у Крыма и Донбасса есть право на самоопределение

Политолог и историк Сергей Станкевич в беседе с Tsargrad.tv дал оценку заявлению генсека Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша о том, что право народов на самоопределение неприменимо к Крыму и Донбассу.

Он подчеркнул, что у Крыма и Донбасса оснований для самоопределения гораздо больше, чем у самопровозглашенного Косово, в том числе исторических, цивилизационных и этнокультурных.

«Тем не менее, те же эксперты в случае с Косово поддерживают самоопределение, а в случае с Донбассом и Крымом не поддерживают», — обратил внимание Станкевич.

29 января Гутерриш заявил, что, согласно позиции секретариата ООН, право народов на самоопределение не может быть применено в ситуации с Крымом и Донбассом. Пояснять свое утверждение он не стал.

В тот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва обратилась в ООН с запросом, может ли организация по аналогии с Гренландией признать право народов Донбасса, Новороссии и Крыма на самоопределение.

