Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Общество

Финские ученые обнаружили в воздухе радиоактивные вещества

В Финляндии ученые обнаружили радиоактивные вещества в воздухе
Global Look Press

В пробах воздуха, собранных Центром радиационной безопасности Финляндии (STUK) в нескольких городах страны, были обнаружены радиоактивные вещества. Концентрации были очень низкими и не представляли опасности для людей или окружающей среды, сообщила STUK на своем сайте.

В пробах воздуха, собранных в период с 12 по 19 января в городе Рованиеми, были обнаружены радиоактивные марганец (Mn-54), железо (Fe-59) и кобальт (Co-60). Проба из Куопио содержала только кобальт, в Иматре — марганец, железо, кобальт и дополнительно ниобий (Nb-95)

В Центре пояснили, что обнаруженные радиоактивные вещества образуются, в частности, на атомных электростанциях во время эксплуатации и могут попадать в атмосферу, например, во время ремонтных работ. Во многих случаях источник радиоактивных веществ установить невозможно. По данным STUK, обнаруженные вещества не имеют финского происхождения.

STUK располагает станциями отбора проб воздуха в восьми местах для мониторинга концентрации радиоактивных веществ в воздухе. Пробоотборники забирают большие объемы воздуха, в результате чего частицы, находящиеся в воздухе, накапливаются на фильтрах. Затем фильтры анализируются для измерения концентрации радиоактивных веществ и определения их наличия. Этот метод позволяет обнаруживать даже очень малые количества радиоактивных материалов.

Ранее в России выяснили, почему растения устойчивы к радиации.
 
Теперь вы знаете
Смартфоны россиян массово взламывают через Wi-Fi. Как обезопасить себя и свой гаджет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!