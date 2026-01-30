«ПСЖ» Сафонова сыграет с «Монако» Головина в стыковом матче Лиги чемпионов

«Монако» Головина сыграет с «ПСЖ» Сафонова за выход в 1/8 финала ЛЧ

Жеребьевка стыковых матчей Лиги чемпионов, прошедшая в пятницу в швейцарском Ньоне, свела «Монако» и «Пари Сен-Жермен».

В матче примут участие российские футболисты: полузащитник сборной Александр Головин («Монако») и вратарь Матвей Сафонов («ПСЖ»). Клубы поборются за выход в 1/8 финала.

Жребий также свел немецкую «Боруссию» из Дортмунда с итальянской «Аталантой», греческий «Олимпиакос» с немецким «Байером», бельгийский «Брюгге» с мадридским «Атлетико», турецкий «Галатасарай» с итальянским «Ювентусом», азербайджанский «Карабах» с английским «Ньюкасл Юнайтед», норвежский «Будё-Глимт» с итальянским «Интером», а португальскую «Бенфику» с мадридским «Реалом».

Первые матчи запланированы на 17 и 18 февраля, ответные поединки состоятся неделей позже — 24 и 25 февраля 2026 года.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года. С тех пор сборная России проводит только товарищеские матчи.

Ранее определились все команды, которые сыграют в плей-офф Лиги Европы.