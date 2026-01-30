Размер шрифта
Общество

В Китае продавцы на рынке не узнали миллиардера из первой десятки Forbes

SCMP: продавцы на рынке в Шанхае не узнали президента Nvidia Дженсена Хуанга
Apec 2025 Korea/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент компании Nvidia Дженсен Хуанг побывал на рынке в китайском городе Шанхае, где купил фрукты и раздал продавцам красные конверты с деньгами. Об этом пишет South China Morning Post (SCMP).

Как выяснили журналисты, миллиардер из первой десятки Forbes посетил рынок 24 января. Он сразу же начал совершать покупки — у входа бизнесмен приобрел засахаренный боярышник и жареные каштаны общей стоимостью 65 юаней (около 700 рублей). Предпринимателя сопровождал помощник, который оплатил покупку посредством QR-кода.

После этого Хуанг вручил владельцу магазина конверт, в котором лежали 600 юаней (порядка 6,5 тыс. рублей). В Китае красные конверты с деньгами принято дарить на Новый год.

«Я не узнал его (президента Nvidia — «Газета.Ru») сначала. Вокруг собралось много людей и фотографировали, тогда я понял, что это Дженсен Хуанг», — рассказал продавец.

Далее бизнесмен посетил еще несколько магазинов, в одном из них купив апельсины на 2,2 тыс. юаней (около 24 тыс. рублей).

Владелец мясной лавки предложил одному из богатейших людей в мире попробовать говядину со специями. Хуанг сначала пытался отказаться, но потом поддался на уговоры и взял кусочек. Предприниматель заявил, что мясо очень вкусное.

Ранее совокупное состояние богатейших людей мира достигло исторического максимума.
 
