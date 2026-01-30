Размер шрифта
Армия

Бывший российский чиновник обворовал бойцов СВО почти на 2 млн рублей

Суд в Белгороде приговорил экс-чиновника к 5,5 года за кражу денег у бойцов СВО

Старооскольский городской суд Белгородской области приговорил бывшего ведущего специалиста отдела администрации городского округа Константина Казакевича к 5,5 годам заключения за кражу денег у бойцов специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, обвиняемый, будучи членом рабочей группы по отбору кандидатов на военную службу по контракту, помогал им открывать банковские счета для зачисления единовременных выплат. Таким образом он сумел завладеть банковскими картами и кодами доступа семи участников СВО и распоряжался по своему усмотрению поступившими на их счета деньгами. В результате мошеннических действий он причинил ущерб более, чем на 1,6 млн рублей, уточнили в прокуратуре.

«Он признан виновным по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета) и п. «в, г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета в крупном размере)», — говорится в сообщении ведомства.

Суд удовлетворил в полном объеме исковые заявления потерпевших и назначил Казакевичу наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

До этого в Подмосковье мошенники обманули 25-летнего участника СВО на 5 млн рублей. Уточняется, что потерпевшему позвонил якобы сотрудник Росфинмониторинга, который убедил мужчину, что его личными данными завладели мошенники, а для сохранения денег необходимо передать их доверенному лицу для декларирования.

Ранее российскому военному дали срок за аферу с ранеными сослуживцами.
 
