Бывший премьер Украины назвал ожидаемым отказ Зеленского ехать в Москву

Экс-премьер Украины Азаров: отказ Зеленского приехать в Москву — ожидаемый
Valentyn Ogirenko/Reuters

Отказ президента Украины Владимира Зеленского посещать Москву с рабочим визитом — ожидаемый, он и не собирался ехать на встречу с главой РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил ТАСС бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Это абсолютно ожидаемо. Ясно, что он не собирался никуда ехать», — сказал экс-премьер.

28 января помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Зеленский приглашен в Москву на переговоры с российским лидером. Представитель Кремля подчеркнул, что если украинский политик согласится на эту встречу, то Россия готова гарантировать ему безопасность.

Комментируя это приглашение, Зеленский категорически исключил возможность встречи с Путиным в Москве. По словам президента Украины, его визит в Россию также невозможен, как и приезд Путина в Киев. Украина хочет конструктивно договориться о реальном окончании конфликта, а также о встрече, которая может стать результативной, «но если кто-то не хочет встречаться, но не может себе позволить сказать об этом прямо по какой-то причине, то тогда звучат эти приглашения в Москву», подчеркнул Зеленский.

Ранее Песков заявил, что Путин готов провести встречу с Зеленским только в Москве.
 
