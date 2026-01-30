Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Армия

Фабрика сигарет Philip Morris попала под ракетный удар на Украине

«Страна.ua»: ракетный удар нанесен по фабрике сигарет Philip Morris в Харькове
Михаил Фомичев/РИА Новости

Минувшей ночью ракеты атаковали фабрику американского производителя сигарет Philip Morris в Харькове. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в компании.

По данным журналистов, предприятие не работает с 2022 года, компания переехала во Львовскую область.

30 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за прошедшую ночь ударов по объектам энергетики Украины не было. Фиксируем сейчас переориентацию российской армии на удары по логистике», — отметил он.

По словам Зеленского, прямых договоренностей о прекращении ударов по энергообъектам между Россией и Украиной пока не было. При этом украинский лидер подчеркнул, что если Россия откажется бить по украинской энергетике, то и Вооруженные силы Украины не станут «применять ответные шаги».

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что глава Белого дома Дональд Трамп попросил российского лидера Владимира Путина воздержаться на неделю, до 1 февраля, от ударов по Украине на фоне переговоров. На уточняющий вопрос, идет ли речь об энергетическом перемирии, представитель Кремля не ответил, но добавил, что российская сторона согласилась с необходимостью создания благоприятных условий для проведения переговоров.

Ранее в МИД РФ обвинили Украину в усилении ударов по России на фоне переговоров.
 
Теперь вы знаете
Смартфоны россиян массово взламывают через Wi-Fi. Как обезопасить себя и свой гаджет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!