Фабрика сигарет Philip Morris попала под ракетный удар на Украине

Минувшей ночью ракеты атаковали фабрику американского производителя сигарет Philip Morris в Харькове. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в компании.

По данным журналистов, предприятие не работает с 2022 года, компания переехала во Львовскую область.

30 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за прошедшую ночь ударов по объектам энергетики Украины не было. Фиксируем сейчас переориентацию российской армии на удары по логистике», — отметил он.

По словам Зеленского, прямых договоренностей о прекращении ударов по энергообъектам между Россией и Украиной пока не было. При этом украинский лидер подчеркнул, что если Россия откажется бить по украинской энергетике, то и Вооруженные силы Украины не станут «применять ответные шаги».

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что глава Белого дома Дональд Трамп попросил российского лидера Владимира Путина воздержаться на неделю, до 1 февраля, от ударов по Украине на фоне переговоров. На уточняющий вопрос, идет ли речь об энергетическом перемирии, представитель Кремля не ответил, но добавил, что российская сторона согласилась с необходимостью создания благоприятных условий для проведения переговоров.

Ранее в МИД РФ обвинили Украину в усилении ударов по России на фоне переговоров.