Польский депутат призвала запретить въезд украинцам в Польшу

Депутат Европарламента от Польши выступила против миграции украинцев в Польшу

Столкнувшись с угрозой новой волны миграции граждан Украины, польские власти обязаны встать на защиту безопасности поляков. Об этом в соцсети X заявила депутат Европейского парламента от Польши Ева Зайончковская-Герник.

Она отметила, что по данным Национального банка Украины, 400 тыс. украинцев должны покинуть свою страну в 2026 и 2027 годах.

«Большинство из них, вероятно, поедут в Польшу. Ужасная новость для нашего общества! Ожидаю полного пограничного контроля, тщательной проверки прибывающих и отмены всех привилегий граждан Украины», — написала она.

Депутат подчеркнула, что украинцам призывного возраста не должен быть разрешен въезд в Польшу.

До этого польское издание Myśl Polska сообщило, что заявление главы министерства иностранных дел Украины Андрея Сибиги о притеснении украинцев в Польше вызывает вопросы.

В декабре сообщалось, что министерство внутренних дел Польши готовит законопроект, согласно которому бежавшие в республику после февраля 2022 года украинцы будут приравнены по статусу к остальным иностранцам.

Ранее в Польше зафиксировали рост числа нападений на украинцев.