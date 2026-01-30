В МИД Турции оценили ситуацию вокруг Ирана

Фидан: ситуация в Иране в значительной степени стабилизировалась

Турция выступает за то, чтобы внутренние проблемы Ирана решались без внешнего вмешательства. Об этом заявил министр иностранных дел страны Хакан Фидан, передает ТАСС.

«Мы внимательно следим за событиями в Иране. <...> Нас радует, что ситуация в значительной степени стабилизировалась. Мы надеемся, что спокойствие сохранится», — сказал глава МИД Турции.

В июне 2025 года США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране. Министр обороны США Пит Хегсет отмечал, что страна полностью уничтожила ядерную программу Ирана с помощью 75 высокоточных боеприпасов. Иранские власти отрицали ликвидацию своих ядерных объектов. «Газета.Ru» вела хронику событий.

11 января 2026 года телеканал CNN сообщил, что президент США Дональд Трамп рассматривал военные сценарии действий в отношении Ирана на фоне массовых протестов в стране.

Спустя две недели американский лидер заявил, что крупные американские силы движутся в сторону Ирана.

