Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Политика

В МИД Турции оценили ситуацию вокруг Ирана

Фидан: ситуация в Иране в значительной степени стабилизировалась
Dilara Senkaya/Reuters

Турция выступает за то, чтобы внутренние проблемы Ирана решались без внешнего вмешательства. Об этом заявил министр иностранных дел страны Хакан Фидан, передает ТАСС.

«Мы внимательно следим за событиями в Иране. <...> Нас радует, что ситуация в значительной степени стабилизировалась. Мы надеемся, что спокойствие сохранится», — сказал глава МИД Турции.

В июне 2025 года США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране. Министр обороны США Пит Хегсет отмечал, что страна полностью уничтожила ядерную программу Ирана с помощью 75 высокоточных боеприпасов. Иранские власти отрицали ликвидацию своих ядерных объектов. «Газета.Ru» вела хронику событий.

11 января 2026 года телеканал CNN сообщил, что президент США Дональд Трамп рассматривал военные сценарии действий в отношении Ирана на фоне массовых протестов в стране.

Спустя две недели американский лидер заявил, что крупные американские силы движутся в сторону Ирана.

Ранее в России объяснили, почему удар США по Ирану стал более вероятен.
 
Теперь вы знаете
Смартфоны россиян массово взламывают через Wi-Fi. Как обезопасить себя и свой гаджет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!