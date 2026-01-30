Размер шрифта
Телеведущий Мясников предостерег людей, не принимающих статины

Доктор Мясников сообщил о риске паралича при отказе от статинов
Владимир Песня/РИА «Новости»

Люди, не принимающие назначенные врачом статины, рискуют оказаться парализованными и рано умереть. Об этом сообщил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».

«Хочешь умереть на три года раньше? Да ради бога. Хочешь лежать 10 лет, писать под себя, парализованный, — лежи. Проблема твоя и твоей семьи», — сказал он.

Мясников добавил, что врачи выписывают препараты, снижающие уровень холестерина, чтобы их пациенты жили дольше.

Статины — это класс лекарственных препаратов (аторвастатин, розувастатин и др.), блокирующих выработку холестерина в печени, что снижает уровень «плохого» холестерина (липопротеинов низкой плотности — ЛПНП) и риск сердечно-сосудистых катастроф (инфарктов, инсультов) на 20-35%. Они стабилизируют атеросклеротические бляшки и назначаются при высоких рисках атеросклероза, часто пожизненно.

Эти препараты назначаются врачом при высоком уровне ЛПНП, перенесенных инфарктах, инсультах, диабете и других сердечно-сосудистых рисках.

Ранее россиян предупредили об опасности обезболивающих при борьбе с похмельем.
 
