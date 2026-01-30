Размер шрифта
Стало известно название новой станции метро Москвы

Собянин раскрыл название новой станции московского метро
РИА Новости

Новая станция московского метро получила название «Новорижская». Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин, об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

Речь идет о 12-й станции Рублево-Архангельской линии метро, строящейся на западе столицы, между «Москвой-Сити» и городом Красногорском. Длина линии должна составить 27,6 км.

Станция будет находиться между 23-м километром Новорижского шоссе и 4-м километром Ильинского шоссе. С нее можно будет пересесть на Московское центральное кольцо, Филевскую, Арбатско-Покровскую, Солнцевскую и Большую кольцевую линии метро. Ожидается, что в первые годы линией будут пользоваться около 170 тыс. пассажиров ежедневно, а в перспективе — до 250 тыс.

До этого Собянин и президент России Владимир Путин дали старт тестированию первого в России беспилотного поезда метро поколения «Москва-2024».

Ранее Собянин рассказал, где в Москве в течение пяти лет откроются новые станции метро.
 
