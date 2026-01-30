Стало известно название новой станции метро Москвы

Новая станция московского метро получила название «Новорижская». Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин, об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

Речь идет о 12-й станции Рублево-Архангельской линии метро, строящейся на западе столицы, между «Москвой-Сити» и городом Красногорском. Длина линии должна составить 27,6 км.

Станция будет находиться между 23-м километром Новорижского шоссе и 4-м километром Ильинского шоссе. С нее можно будет пересесть на Московское центральное кольцо, Филевскую, Арбатско-Покровскую, Солнцевскую и Большую кольцевую линии метро. Ожидается, что в первые годы линией будут пользоваться около 170 тыс. пассажиров ежедневно, а в перспективе — до 250 тыс.

До этого Собянин и президент России Владимир Путин дали старт тестированию первого в России беспилотного поезда метро поколения «Москва-2024».

Ранее Собянин рассказал, где в Москве в течение пяти лет откроются новые станции метро.