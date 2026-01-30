Екатерина Волкова «огребла» за обнаженные фотографии

Актриса Екатерина Волкова поделилась, что столкнулась с волной негативных комментариев в социальных сетях после того, как поддержала тренд «2026‑й — это новый 2016‑й». Об этом сообщает «Пятый канал».

Знаменитость выложила в социальных сетях архивное фото в откровенном виде. Снимок был сделан в 2016 году и вызвал неоднозначную реакцию среди её подписчиков.

«Обнаженные фотографии — это 2016 год. Я тоже занялась своими соцсетями, как говорится. Есть такой тренд 2016-й. Я много огребла хайпа», — рассказала Волкова.

По словам звезды сериала «Скорая помощь», она не смогла удержаться от соблазна показать «такую красоту», несмотря на то, что прошло уже десять лет.

Недавно Волкова призналась, что по странным стечениям обстоятельств очень часто играет героинь, профессия которых — врач. Актриса поделилась, что в новом сериале «Резервация» ее героине предстоит нарушить клятву Гиппократа ради жизни ребенка.

