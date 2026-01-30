Размер шрифта
В Иране выразили готовность возобновить переговоры с США по ядерной тематике

МИД Ирана: Тегеран готов возобновить переговоры с США по ядерной тематике
Denis Balibouse/Reuters

Иран готов возобновить переговоры с США по ядерной программе. Об этом заявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи, передает РИА Новости.

«Исламская республика Иран вновь готова вступить в переговоры с США по ядерной сделке, Исламская республика Иран никогда не планировала создание ядерного оружия», — сказал он после встречи в Стамбуле с главой турецкого МИД Хаканом Фиданом.

До этого посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что Тегеран никогда не будет уклоняться от подлинных и серьезных переговоров с Вашингтоном. Дипломат уточнил, что речь идет о переговорах, направленных на достижение справедливого и сбалансированного соглашения в интересах как Ирана, так и США.

В июне 2025 года США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране. Министр обороны Штатов Пит Хегсет отмечал, что страна полностью уничтожила ядерную программу Исламской Республики с помощью 75 высокоточных боеприпасов. Иранские власти отрицали ликвидацию своих ядерных объектов. «Газета.Ru» вела хронику событий.

Ранее Трамп потребовал от Ирана отказаться от ядерного оружия.
 
