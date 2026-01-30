Размер шрифта
Общество

Дагестанские врачи достали из живота пациентки салфетку, забытую там четыре года назад

В Дагестане из живота женщины достали салфетку, забытую там четыре года назад
В Дагестане пенсионерка четыре года жила с салфеткой в животе, которую там забыли во время операции. Об этом сообщает Telegram-канал «Сапа Кавказ».

В Дербентскую центральную городскую больницу с острыми болями в животе поступила 79-летняя женщина. Обследование позволило выявить у нее в мочевом пузыре и промежности инородное тело, и во время хирургического вмешательства врачи обнаружили там камень с салфеткой — она попала туда четыре года назад во время операции, которую женщине проводили за пределами региона.

В ходе операции медики успешно удалили инородное тело. После прохождения необходимого лечения состояние пациентки нормализовалось, и ее выписали из больницы.

Ранее россиянка семь лет проходила с иглой, которую в ней забыли во время кесарева сечения.
 
