В Госдуме рассказали, в каком случае Россия возобновит удары по украинской инфраструктуре

Российская сторона согласилась приостановить удары по энергетической инфраструктуре Украины, но если Киев продолжит бить по нашим объектам, мы будем вынуждены ответить. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник.

«Россия никогда не нарушала те обещания, которые давала, но если Киев продолжит лупить по нашим объектам и наносить удары по нашим военным, то мы вынуждены будем ответить», — пояснил депутат.

По его мнению, невозможно создавать условия для переговоров только с одной стороны, Киев также должен соблюдать определенные договоренности.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что глава Белого дома Дональд Трамп попросил российского лидера Владимира Путина воздержаться на неделю от ударов по Украине и российская сторона согласилась с необходимостью создания благоприятных условий для проведения переговоров.

«Действительно, Трамп обратился с личной просьбой к Путину воздержаться на неделю от ударов по Киеву для создания благоприятных условий переговоров», — сказал Песков.

Ранее в Совфеде объяснили гуманизмом энергетическое перемирие с Украиной.