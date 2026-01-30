Размер шрифта
В Госдуме рассказали, в каком случае Россия возобновит удары по украинской инфраструктуре

Депутат Колесник: если Киев нарушит перемирие, то Россия возобновит удары
Евгений Биятов/РИА Новости

Российская сторона согласилась приостановить удары по энергетической инфраструктуре Украины, но если Киев продолжит бить по нашим объектам, мы будем вынуждены ответить. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник.

«Россия никогда не нарушала те обещания, которые давала, но если Киев продолжит лупить по нашим объектам и наносить удары по нашим военным, то мы вынуждены будем ответить», — пояснил депутат.

По его мнению, невозможно создавать условия для переговоров только с одной стороны, Киев также должен соблюдать определенные договоренности.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что глава Белого дома Дональд Трамп попросил российского лидера Владимира Путина воздержаться на неделю от ударов по Украине и российская сторона согласилась с необходимостью создания благоприятных условий для проведения переговоров.

«Действительно, Трамп обратился с личной просьбой к Путину воздержаться на неделю от ударов по Киеву для создания благоприятных условий переговоров», — сказал Песков.

Ранее в Совфеде объяснили гуманизмом энергетическое перемирие с Украиной.
 
