В США испугались российского «Тобола» в Европе

NI: система РЭБ «Тобол» защищает Калининградскую область от спутников НАТО
Российская система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Тобол» защищает Калининградскую область от спутников НАТО Global Positioning System (GPS), Galileo и Starlink. Об этом написал обозреватель The National Interest (NI) Брэндон Вайхерт.

Предполагается, что «Тобол» мог быть причастен к сильным помехам GPS-сигнала в странах Балтии и Финском заливе. РЭБ отслеживает натовские спутники и средства связи, пытается нарушить работу навигационных и систем слежения западных стран, говорится в статье.

Вайхерт считает, что российская система может являться частью так называемого «Великого балтийского глушителя» — сети станций подавления спутниковых сигналов в северной части Европы.

В случае со Starlink влияние оказывается не на спутник, а на приемное устройство пользователя. При военном применении это сильно ухудшит точность спутникового наведения ракетных и беспилотных систем НАТО, продолжил автор.

Президент России Владимир Путин предупреждал, что попытка блокады Калининградской области приведет к военному конфликту. В Североатлантическом альянсе много раз говорили о существовании планов по нейтрализации группировки РФ в Калининградской области. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Сергей Лавров предостерег от провокаций в отношении Калининградской области.
 
