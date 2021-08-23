Под Волгоградом обрушился мост из-за перегруженного грузовика

В Волгоградской области в рабочем поселке Елань рухнул автомобильный мост. ЧП произошло из-за нарушения требований об ограничении веса водителем грузовика. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД.

«По предварительной информации, около 15:00 мск 44-летний житель Краснодарского края, управляя грузовым автомобилем Renault с прицепом, груженным щебнем, на въезде в р.п. Елань проигнорировал знак об ограничении по весу в 10 тонн на мосту через реку Елань», — говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили в МВД, в результате происшествия грузовик упал вниз перевернулся на бок. Вес автомобиля вместе с грузом составлял не менее 50 тонн.

По информации местных властей, пострадавшего водителя доставили в Еланскую ЦРБ для оказания помощи.

Глава Еланского района Дмитрий Литвинов уточнил, что запрет для проезда грузового транспорта по мосту действует с 2020 года. На месте ДТП работают сотрудники полиции, МЧС, строители, привлечено девять единиц техники.

В настоящий момент проводится проверка по факту инцидента, добавили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

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