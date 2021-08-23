Задержанный на пикете у ФСБ корреспондент RT объяснил, почему его отпустили из полиции

Журналиста телеканала Russia Today Илью Васюнина отпустили из отдела МВД по Мещанскому району, предварительно изменив статью в протоколе. Об этом он рассказал «Газете.Ru», комментируя свое освобождение. 21 августа Васюнин был единственным задержанным, которого оставили в отделении на ночь, так как ранее он уже привлекался к ответственности за нарушения на митингах. За повторное правонарушение ему грозило до 30 суток ареста, но составлять протокол по более жесткой статье не стали. По словам Васюнина, это было связано с бюрократическими сложностями.

«Сегодня с утра я ждал появления инспектора для составления окончательного протокола, который на всех составили еще с субботы на воскресенье, чтобы отправиться в суд. Но бумаги (о вступлении в законную силу предыдущего протокола по ч.5 ст. 20.2 КоАП РФ) еще не пришли. Статью переквалифицировали на 20.2 часть 5 и взяли обязательство о явке в суд наравне с теми, кого выпустили еще в субботу. И протокол именно по этой статье составили», — сказал он.

В субботу, 21 августа, журналист телеканала Russia Today Илья Васюнин был задержан за участие в пикете в поддержку телеканала «Дождь»*, который включили в список иностранных агентов.