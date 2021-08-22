В Якутии за сутки потушили свыше 800 тыс га пожаров

В Якутии за сутки сотрудники МЧС и волонтеры потушили 864 тыс гектаров пожаров, сообщает РИА «Новости» пресс-службу Главного управления МЧС России по республике Саха.

«На территории Республики Саха (Якутия) действует 64 природных пожара, за сутки ликвидировано 28 на общей площади свыше 864 тысячи гектар. На тушение задействовано 2,4 тысячи человек и 361 единица техники», — рассказал начальнику ГУ МЧС России по региону Павел Гарин.

По его словам, авиация в субботу, 21 августа, работала над территориями Усть-Майского и Хангаласского районов — на пожары было вылито 230 тонн воды, а к местам возгораний для быстрого реагирования были передислоцированы 95 пожарных-десантников.

«В зависимости от погодных условий в плане на применение авиация МЧС России близ населенных пунктов Эльдикан, Петропавловск и природного парка Ленские столбы», — дополнил Гарин.

Ранее режим ЧС ввели в Марий Эл из-за лесных пожаров.