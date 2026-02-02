Медведев: нужно исключить угрозу реванша со стороны Украины после конфликта

Нужно исключить угрозу реванша со стороны Украины после конфликта. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo.

По его словам, для устойчивости международных отношений очень важно, чтобы «политический режим... который в настоящий момент существует на Украине», носит антироссийский характер и основан «на зоологической ненависти к несогласным» исчез.

Вне зависимости от размеров того государства, которое останется после завершения военных действий, нужно, чтобы оттуда больше никогда не исходила угроза в сторону России, подчеркнул Медведев.

Политик отметил, что особенно необходимо противостоять угрозе, которой будут способствовать отдельные европейские или иные страны, прежде всего Запада. Медведев в связи с этим назвал демонтаж Украины «исключительно важной задачей».

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что военная победа России в специальной операции на Украине уже просматривается.