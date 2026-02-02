Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Политика

Бывший советник Зеленского отреагировал на отсутствие своей фамилии в файлах Эпштейна

Арестович обиделся, не найдя своей фамилии в файлах Эпштейна
arestovych/X

Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович обиделся, когда не обнаружил своей фамилии в рассекреченных файлах финансиста Джефри Эпштейна. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«А вот щас обидно было», — написал он.

При этом Арестович приложил к подписи фотографию со скриншотом поисковой страницы в библиотеке файлов Эпштейна с отсутствием результатов поиска его фамилии.

До этого стало известно, что в переписке с участием скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна обсуждались выборы 2019 года на Украине и содержались сомнения насчет способности украинского президента Владимира Зеленского управлять страной.

Более 3 млн страниц материалов по делу Эпштейна обнародовало министерство юстиции США. Пакет включает более двух тысяч видео и 180 тысяч изображений, в том числе «большие объемы коммерческой порнографии», которая была обнаружена на устройствах финансиста.

Ранее Эпштейн в письме 2014 года заявил, что майдан на Украине даст массу возможностей.
 
Теперь вы знаете
Как поднять кредитный рейтинг и получать одобрения от банков на ипотеку и займы: 6 советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!