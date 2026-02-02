Бывший советник Зеленского отреагировал на отсутствие своей фамилии в файлах Эпштейна

Арестович обиделся, не найдя своей фамилии в файлах Эпштейна

Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович обиделся, когда не обнаружил своей фамилии в рассекреченных файлах финансиста Джефри Эпштейна. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«А вот щас обидно было», — написал он.

При этом Арестович приложил к подписи фотографию со скриншотом поисковой страницы в библиотеке файлов Эпштейна с отсутствием результатов поиска его фамилии.

До этого стало известно, что в переписке с участием скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна обсуждались выборы 2019 года на Украине и содержались сомнения насчет способности украинского президента Владимира Зеленского управлять страной.

Более 3 млн страниц материалов по делу Эпштейна обнародовало министерство юстиции США. Пакет включает более двух тысяч видео и 180 тысяч изображений, в том числе «большие объемы коммерческой порнографии», которая была обнаружена на устройствах финансиста.

Ранее Эпштейн в письме 2014 года заявил, что майдан на Украине даст массу возможностей.