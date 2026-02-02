Размер шрифта
Медведев рассказал, как надо называть Великобританию

Медведев: почему одна только страна называется Great Britain?
Екатерина Штукина/РИА Новости

Великобританию нужно называть «Британией», лишив её приставки «великая». Об этом в интервью ТАСС заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Медведев поддержал министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который недавно призвал называть Великобританию Британий. По словам зампреда, говорить «Британия» в России уже стало «модно».

«В отношении с Британией у нас, кстати, модно теперь говорить «Британия». Вы знаете, да, недавно господин Лавров сказал, что «А почему одна только страна называется Great Britain?». Ну мы же не Great Russia, хотя мы, конечно, Великая Россия, но мы себя так не называем», — отметил Медведев.

Также зампред российского совбеза подчеркнул, что позиция Британии является «кормовой базой для неонацистского бендеровского режима», а также упрекнул Лондон в желании «развалить» Россию.

Кроме того, в интервью ТАСС Медведев рассказал, что в молодости получил специальность артиллериста, и отметил, что, став президентом, был бы готов нажать ядерную кнопку. Также он подчеркнул, что распад НАТО и возобновление покупки российских энергоресурсов европейскими странами были бы полезны планете.

Ранее Медведев заявил, что власть в Европе захватила «банда полоумных».
 
