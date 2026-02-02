В Омской области подросток планировал стрельбу в школе, но его задержали

Молодой человек стал фигурантом уголовного дела после того, как задумал напасть на сверстников в школе Омской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Суды Омской области».

По версии следствия, молодой человек был приверженцем террористической организации, деятельность которой запрещена на территории России. Вместе с единомышленниками он обсуждал стрельбу в школах.

Помимо этого, он планировал нападение на школу региона, чтобы расправиться с несколькими детьми и сотрудниками. Для этого он приобрел тактические перчатки, пневматический пистолет и футболку с символом организации.

Предполагалось, что при нападении он будет использовать огнестрельное оружие и взрывчатое вещество. По какой причине он планировал расправу, не уточняется.

В отношении юноши возбудили уголовное дело по статье об участии в террористической организации. Фигуранта отправили под арест, где он пробудет до 28 марта.

Ранее подростка из Сибири заподозрили в подготовке теракта в Подмосковье.