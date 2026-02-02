Эксперт раскрыла плюсы и минусы покупки квартиры в рассрочку от застройщика

Желающие приобрести квартиру в новостройке россияне все чаще обращают внимание не на ипотечные программы, а на рассрочку от застройщика. Этот инструмент делает жилье более доступным, однако может приводить к росту цен, предупредила в беседе с 360.ru замруководителя агентства недвижимости Pravda Home Ксения Авдасева.

«Практически все застройщики предлагают собственную программу рассрочки на период строительства дома. Никаких кредитов и процентов (только в некоторых случаях). Вы фиксируете стоимость квартиры и приобретаете ее частями», — напомнила специалист.

В то же время она призвала помнить, что зачастую этот механизм сопровождается повышением стоимости объекта. Однако все-таки для большинства граждан рассрочка – это более доступный инструмент по сравнению с банковскими программами, считает агент по недвижимости. Так, зачастую застройщики предлагают программы субсидирования ставки на специальных условиях. Это делает кредит более выгодным, так как часть ипотечного процента ложится на строительную компанию, но в то же время неизбежно приводит к росту стоимости квартиры, подчеркнула Авдасева.

Также она посоветовала перед покупкой жилья изучить все доступные на рынке формы ипотечного кредитования, отметив, что иногда граждане даже не знают о том, что имеют право на льготный процент. В частности, сегодня россиянам доступны такие формы жилищного кредитования, как семейная ипотека (до 6% годовых), ипотека для IT-специалистов (до 6% годовых), сельская ипотека, военная ипотека, траншевая ипотека.

«Помните, что правильно выбранная стратегия покупки поможет не только стать владельцем долгожданной недвижимости, но и избежать возможных финансовых рисков», — заключила эксперт.

Напомним, также Авдасева рассказала , что многим россиянам выгоднее брать траншевую ипотеку, которая представляет собой жилищный кредит, предоставляемый не сразу, а частями. Это позволяет значительно снизить финансовую нагрузку на период строительства дома, так как проценты начисляются только на уже выданную сумму, поэтому платежи ниже, чем при обычной ипотеке.

Ранее в России зафиксировали аномальный спрос на ипотеку в январе.