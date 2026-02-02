Размер шрифта
Медведев назвал самый сложный вопрос в урегулировании на Украине

Медведев: территориальный вопрос является самым сложным по Украине
Павел Бедняков/РИА Новости

Территориальный вопрос является самым сложным в процессе мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью ТАСС.

«Если говорить о территориальном вопросе, он действительно существует, и он действительно носит самый сложный характер», — сказал политик.

Он также призвал не верить цифрам, которые называют другие стороны, что согласовано 90% или 95% мирного договора. По словам Медведева, в этом вопросе не может быть никакого арифметического счета.

До этого президент Украины Владимир Зеленский назвал территориальный вопрос самым сложным в переговорном процессе по урегулированию конфликта.

При этом Зеленский неоднократно подчеркивал, что его позиция по территориальным уступкам остается неизменной. По его словам, Украина не отдаст свои территории, и призвал стороны искать компромисс.

Ранее экс-посол США допустил, что неонацисты ликвидируют Зеленского, если он уступит территории.
 
