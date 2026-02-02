В Ереване прошел первый концерт группы Пашиняна

В Ереване состоялся первый концерт группы премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Варчабенд». Название состоит из двух слов: варчапет — премьер, бенд — группа, сообщает местный портал 1lurer.

В коллектив, помимо премьера за ударными, входят две вокалистки, пианист, саксофонист и гитарист. По данным журналистов, на концерт пришли не только обычные граждане, но и чиновники, депутаты, министры. Всего присутствовало около 500 человек.

Пашинян начал выступление со слов: «Мы играем, вы танцуете».

19 января 2026 года Пашинян опубликовал ролик с музыкальной группой. В ней были пианист, гитарист, саксофонист и две вокалистки. Тогда же он пообещал пригласить молодежь на дискотеку. Через три дня политик прекратил прием заявок на мероприятие, где он будет играть на ударных, поскольку желающих оказалось слишком много.

В декабре 2025 года Пашинян опубликовал в соцсети видеоселфи с видом на Исаакиевский собор во время рабочего визита в Санкт-Петербург. На заднем фоне у него играла песня Олега Газманова «Дождись» в исполнении российской группы Uma2rman. На записи можно было услышать строчку из композиции: «Знай, что пройдут дожди, только меня дождись».

Ранее Пашинян выложил видео, где играет на барабанах.