Сдавшая ЕГЭ в восемь лет девочка хочет закончить МГУ в 11

Москвичка Алиса Теплякова, которая сдала ЕГЭ в восемь лет, не исключила, что ей удастся закончить Московский государственный университет имени Ломоносова раньше положенного срока. Об этом она сказала во время эфира на НТВ.

Журналисты указали девочке, что она закончит вуз через пять лет.

«Почему через пять?» — возразила она.

Отец ребенка считает, что у нее получится это сделать «и через два года». Телеведущий Вадим Такменев отметил, что вундеркинду к тому времени будет уже 11 лет.

Девочка также рассказала о своей мечте, признавшись, что ей хочется иметь «какие-нибудь крылья, как у Динь-Динь (фея из сказки «Питер Пэн» Джеймса Барри — «Газета.Ru»).

Ранее Алиса Теплякова прошла вступительные экзамены в МГУ, поступила на психологический факультет на платной основе.

До этого она сдала ЕГЭ и получила аттестат за 11 класс. При этом аттестат за девятый класс она получила в 7 лет, после чего сдала предметы за 11 класс.