В Борисоглебске объявили угрозу непосредственного удара БПЛА

Опасность непосредственного удара БПЛА объявлена на территории Борисоглебска в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Внимание! Борисоглебск — тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения», — написал он.

Губернатор призвал жителей зайти в помещение и отойти от окон.

«Если увидели БПЛА — сразу уходите из зоны его видимости и позвоните по телефону 112», — добавил Гусев.

Незадолго до этого в Минобороны РФ рассказали, что российские средства ПВО за шесть часов уничтожили над четырьмя регионами страны 89 беспилотников ВСУ самолетного типа.

В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с 14:00 до 20:00 мск. Над территорией Брянской области нейтрализовали 61 дрон, 19 ликвидировали в небе Белгородской области, семь — над Курской областью и еще два — в Калужской области.

Ранее БПЛА атаковали больницу в Брянской области.
 
