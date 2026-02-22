Размер шрифта
На Украине сотрудники ТЦК похитили священника УПЦ

В Черкасской области сотрудники ТЦК похитили священника канонической УПЦ
Alina Smutko/Reuters

В Черкасской области сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата) похитили священника канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщает Telegram-канал «Первый Казацкий».

«Наши источники сообщают, что сегодня работниками ТЦК был похищен священник Свято-Михайловского храма УПЦ города Городище отец Анатолий Черненко. В настоящее время известно, что священнослужителя уже отправляют в одну из боевых бригад», — говорится в публикации.

Кроме того, как уточняет Telegram-канал, в местном ТЦК действует целая группа, которая под видом просьб об исповеди или о причастии тяжелобольного заманивает священников «для дальнейшего незаконного задержания».

29 января стало известно, что сотрудники военкомата применили силу и увезли в неизвестном направлении священнослужителя канонической УПЦ в Хмельницкой области.

В конце декабря в Ужгороде на западе Украины работники ТЦК совершили насильственное задержание священника УПЦ Василия Драгуна прямо в больнице, где он проходил лечение.

Ранее на Украине мобилизовали мужчину, а его сына отправили в детдом.
 
