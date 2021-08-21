Подавший сигнал бедствия самолет успешно приземлился в Шереметьево

В аэропорту Шереметьево успешно приземлился самолет, подавший сигнал бедствия, передает «Интерфакс».

По словам источника агентства, авиалайнер приземлился штатно.

Ранее сообщалось, что самолет Sukhoj Superjet-100, следовавший из Волгограда в Москву, подал сигнал бедствия и резко снизился над Тамбовской областью. По предварительным данным, могла произойти разгерметизация.

До этого самолет Boeing 737, направлявшийся из Минска в Анталию, подал сигнал бедствия над Воронежской областью. Он получил разрешение приземлиться в Воронеже, однако принял решение садиться в московском аэропорту Домодедово для более оперативного решения технических проблем. По данным перевозчика, во время полета сработала сигнализация о неисправности одного из двигателей. На борту находились 189 пассажиров и 7 членов экипажа.