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Паромное движение в Севастополе возобновлено

В Севастополе возобновили движение паромов

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Владимир Песня/РИА Новости

Движение паромов в Севастополе возобновлено. Об этом сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города в своем Telegram-канале.

«Уважаемые пассажиры! Движение паромов возобновлено», — уточнили в сообщении.

Движение прерывалось с 10:31 до 11:44 мск. Что стало причиной приостановки движения, в ведомстве не уточнили.

До этого стало известно, что в Севастополе остановили движение паромов.

До этого дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города-героя сообщила, что рейд через Севастопольскую бухту перекрыт. Через 17 минут его открыли.

В конце апреля в Севастополе прошли антидиверсионные учения. Подробности рассказал губернатор города федерального значения Михаил Развожаев.

Ранее в Крыму заявили, что режим на Украине является преступным и направлен на разрушение.

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