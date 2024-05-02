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В еще одном российском регионе мигрантам запретили работать в такси

Власти Курской области запретили мигрантам работать таксистами

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Shutterstock

В Курской области ввели запрет для мигрантов работать в такси. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

«Я подписываю, вот буквально при вас, постановление, которое вводит запрет на привлечение мигрантов на работу в такси. Такие же решения могут быть приняты и по другим отраслям», — заявил глава региона.

По словам губернатора, аналогичные меры могут быть приняты и в рамках других отраслей. Возможные запреты для мигрантов власти обсудят на заседании оперативного штаба завтра.

Примечательно, что незадолго до этого Старовойт провел в Telegram-канале опрос, в котором жители могли высказать свое мнение о работе мигрантов в такси. За запрет проголосовали 82% россиян.

В апреле стало известно, что в Саратовской области трудовым мигрантам с 1 мая по 31 декабря текущего года запретят работать в сферах перевозки в общественном транспорте, такси и общественного питания. Соответствующее постановление подписал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Аналогичные меры принимают власти и других российских регионов. К примеру, на Камчатке с 1 июня будет введен запрет на трудоустройство мигрантов в такси. Как указал глава региона России Владимир Солодов, предпринятые шаги направлены на повышение безопасности в сфере такси.

Ранее сообщалось, что после «Крокуса» мигрантам по всей России запретят работать в такси.

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