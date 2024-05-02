Россиянам рассказали, как изменятся цены на мясо в шашлычный сезон

Цены на мясо в России в шашлычный сезон особо не изменятся, отрасль подготовилась к высокому спросу, сообщил глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Его слова приводит ТАСС.

«Рынок готов к повышенному спросу. Шашлыка должно всем хватить. Какой-то ценовой динамики, которая отпугивала бы людей от шашлыка, наблюдать мы не будем», — заявил эксперт.

По прогнозу Юшина, рост цен на мясную продукцию в России к концу 2024 года будет в рамках годовой инфляции. Более того, он допустил, что средняя цена может и вовсе остаться на уровне прошлого года.

До этого были названы главные поставщики мясной продукции в РФ в 2023 году. Первое место заняла Белоруссия, которая направила на российский рынок порядка 293 тыс. тонн мяса. В тройку лидеров также вошли Бразилия (111 тыс. тонн) и Парагвай (42 тыс. тонн). Топ-5 замыкают Аргентина и Китай.

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