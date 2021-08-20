Офтальмолог рассказала о влиянии коронавируса на зрение

Врач-офтальмолог Арпине Адамян объяснила «Прайму», почему после коронавируса могут возникнуть проблемы со зрением.

По ее словам, слизистая является благоприятно средой для вируса, поскольку их кислотно-щелочной баланс совпадает. Из-за этого инфекция может долгое время находиться в слизистой глаза, поражая его поверхность.

Самая частая патология при COVID-19 – это коронавирусный конъюнктивит. При нем краснеют глаза, появляется выраженный зуд век, светобоязнь, обильное слезотечение, ощущение «песка» или инородного тела в глазах, рези в глазах, отек век и затуманивание зрения.

Специалист добавила, что инфекция поражает кровеносные сосуды, что становится причиной нарушения микроциркуляции крови. Учитывая, что в глазах находятся самые мелкие сосуды, нарушение кровообращения происходит, прежде всего, в них.

«А это, в свою очередь, грозит повышенным риском образования тромбов и возникновением васкулитов. Часто такие изменения на глазном дне никак не ощущаются, но пациентам после COVID-19 стоит быть внимательными к своему зрению», — предупредила она.

Так, к врачу стоит обратиться при появлении пятен, помутнений, сужении или потере зрения

Кроме того, коронавирус может способствовать обострению и других хронических заболеваний глаз: глаукомы, увеитов, иридоциклитов, аллергических конъюнктивитов.