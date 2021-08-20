В Роспотребнадзоре назвали продукты, которых лучше избегать после COVID-19

Некоторые продукты лучше не есть переболевшим коронавирусом — есть большой список того, на что их стоит заменить, рассказала РИА «Новости» эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова.

По ее словам, от колбасы, сосисок и икры лучше отказаться, заменив их рыбу, овощи, бобовые и цельнозерновые продукты. Овсянка, гречка, рис, перловка, булгур являются отличными источниками энергии, богаты витаминами группы В и содержат много пищевых волокон, необходимых для нормальной работы ЖКТ.

«Обязательно в рационе должна присутствовать рыба, и очень хорошо, когда несколько раз в неделю на нашем столе есть блюда из жирной рыбы. Так мы получаем необходимые омега3. Не стоит исключать из рациона различные растительные масла и орехи — они прекрасный источник жирорастворимых витаминов», — заявила эксперт.

По ее словам, икра, неважно, красная или черная, не обладает какими-то особенными целительными свойствами в плане реабилитации пациентов — это распространенный миф.

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