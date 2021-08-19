Власти депортировали 46 участников массовой драки у станции метро «Кузьминки»

После массовой драки мигрантов около станции метро «Кузьминки» из России депортировали 46 иностранных граждан. Всего власти планируют выслать из страны 87 человек, сообщил начальник пресс-службы Главного управления МВД по Москве Владимир Васенин.

«По решению судебного органа 87 человек помещены в Центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по г. Москве сроком на 90 суток,» — заявил он.

Глава пресс-службы также уточнил, что ранее в отношении 87 задержанных иностранцев суд вынес решение об административном аресте на 15 суток. Кроме того, им полностью запретили въезд в Россию.

Массовая драка мигрантов на юго-востоке Москвы произошла 12 июля, в ней участвовали почти 200 человек. Прибыв на место происшествия полицейские начали жестко задерживать участников, более 90 человек были доставлены в отделения МВД. Как сообщалось ранее, причиной столкновения стал конфликт между гражданами Таджикистана и Киргизии. В МВД также сообщили, что в последнее время в России число таких потасовок значительно выросло.