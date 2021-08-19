На Украине выявили несколько случаев опасной болезни

На Украине с начала 2021 года выявили три случая редкой и опасной болезни — дирофиляриоза. Об этом сообщает портал vesti.ua со ссылкой на Киевский центр контроля и профилактики заболеваний Минздрава страны.

Комары являются переносчиками этой болезни. С помощью укуса они заражают человека и животных круглыми гельминтами Dirofilaria. От момента заражения до появления опухоли проходит от 1 месяца до 2 лет. На месте укуса формируется подкожный узел. Главные симптомы — отек, покраснение и опухоль. Гельминт может мигрировать под кожей человека на расстояние до 30 см. Вытащить его можно лишь хирургическим путем.

В этом году киевские врачи извлекли гельминтов, размер которых составил 11, 7 и 12 см. Паразитов достали в одном случае из правой кисти, в двух других – из левого глаза.

Для предупреждения заражения необходимо ставить на окна сетки, пользоваться фумигаторами и другими средствами защиты от комаров.

Дирофиляриоз – заболевание, которое вызывается паразитированием нематоды рода Dirofilaria в человеческом организме. Это гельминтоз, характеризующийся медленным развитием и долгим хроническим течением.

Ранее специалисты Калифорнийского технологического института открыли вид червей с тремя полами в калифорнийском озере Моно.