Россияне назвали необходимую сумму для подготовки ребенка к школе

Почти половина российских родителей планирует уложиться в сумму до 20 тысяч рублей при сборе ребенка в школу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на в исследование банка «Открытие» и страховой компании «Росгосстрах жизнь».

«Около 72% респондентов с детьми школьного возраста оценили свои расходы на подготовку новому учебному году в сумму не более 20 тысяч рублей: 24% намерены уложиться в 10 тысяч, 48% - в 10-20 тысяч рублей», — говорится в исследовании.

Аналитики подсчитали, что 18% россиян планируют потратить с этой целью от 20 до 30 тыс. рублей, 7% — 30-50 тысяч рублей и только 2% — более 50 тысяч.

Большинство опрошенных — 82% — считают цены на школьные принадлежности и сопутствующие товары завышенными. Наибольший процент отметивших рост цен — в Сибири (70%), наименьший — на Северном Кавказе (44%) и на Урале (48%).

Стало известно, что перед началом учебного года продажи школьной формы на «Авито» выросли втрое с прошлого лета.

Ранее сообщалось, что подарки учителям к 1 сентября сделают 65% россиян.