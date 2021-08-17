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Один человек погиб и восемь пострадали в ДТП под Тамбовом

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Один человек скончался, восемь были госпитализированы после аварии, в которую попал микроавтобус, в Тамбовской области. Об этом сообщает ТАСС.

«Один человек погиб на месте ДТП. Восемь человек были доставлены в больницу, детей среди них нет, четыре [поступили] в реанимацию, у них состояние тяжелое, стабильное», — рассказали агентству в региональном Департаменте здравоохранения.

В ведомстве добавили, что еще четыре человека получили травмы легкой степени тяжести, в настоящее время они находятся в травматологическом отделении.

Первая информация о ДТП поступила в Главное управление МЧС по региону в 00:30 мск 17 августа. Авария случилась на участке дороги Р-119: микроавтобус опрокинулся из-за бокового столкновения. Как уточнили спасатели, движение на участке не перекрывалось, утечки топлива не зафиксировано.

Ранее девять человек пострадали при столкновении маршрутки с деревом в Ставрополе.

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