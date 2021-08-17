Чехия исключит Россию из списка стран с экстремальным риском по коронавирусу

Глава Минздрава Чехии Адам Войтех Чехия заявил, что Прага с 23 августа исключит Россию из списка стран с экстремальным риском заражения коронавирусом. Об этом сообщает Ceske noviny.

По словам министра, из списка вычеркнут также Тунис и Индию.

В этом перечне останутся Бразилия, Колумбия, Парагвай, Перу, Непал, Мозамбик, Танзания, Ботсвана, Свазиленд, Южная Африка, Лесото, Намибия, Малави, Замбия и Зимбабве.

Чешская сторона включила Россию в такой список 30 июня, мера вступила в силу с 1 июля. Гражданам Чехии запрещено посещать государства из списка с повышенным уровнем заражения.

На прошлой неделе в Роспотребнадзоре заявили, что ситуация с коронавирусной инфекцией в России стабилизировалась.

За весь период пандемии в РФ выявлено уже 6 621 601 случай COVID-19, умерли 171 305 пациентов, выздоровели 5 899 917 человек.