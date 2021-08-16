В Хакасии стадо коров «оккупировало» парковку аэропорта

В Абакане стадо из 130 коров сбежали от фермера и заняли парковку аэропорта. Об этом сообщает Сибирское управление МВД на транспорте.

По информации ведомства, в полицию обратилась администрация абаканского аэропорта. Полицейским удалось установить, что хозяин коров — местный фермер, чье хозяйство находится в Усть-Абаканском районе недалеко от аэровокзального комплекса. Сообщается, что ночью животные сломали ограждение, покинули загон, перешли проезжую часть и заняли автомобильную парковку возле аэропорта. Коров отогнали с территории при помощи громкоговорителей.

В ведомстве уточнили, что фермер будет привлечен к административной ответственности.

В апреле 2020 года в Китае стадо из 15 слонов, сбежавших из природного заповедника, пробиралось через поля на юго-западе страны и подошло к окраинам города Куньмин с населением около 8,5 млн человек. Для перекрытия дорог в близлежащие деревни были направлены самосвалы с землей, а сельские жители подготовлены к экстренной эвакуации. Спустя 17 месяцев животные развернулись на юг в сторону родных лесов.